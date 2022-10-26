S7 перешла на российскую систему бронирования билетов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования билетов, говорится на сайте перевозчика.

"26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно - в том числе оплата милями", - сообщается на сайте.

Провайдером системы, как сообщалось ранее, было выбрано АО "Онлайн резервейшн систем". До этого S7 много лет пользовалась услугами испанской Amadeus.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине крупнейшие авиакомпании РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" - американской Sabre, "Победа" - американской Navitaire, S7 и "Уральские авиалинии" - Amadeus. В июне "Победа" перешла на российскую систему "Леонардо", в октябре переход на нее начали "Уральские авиалинии". "Аэрофлот" планировал перейти на "Леонардо" с 1 ноября.