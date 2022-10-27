ВС РФ предложил лишить участников сделок права выбирать суд для разрешения споров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ подготовил законопроект об отказе от института договорной подсудности – праве сторон своим соглашением определять суд для разрешения возможных споров, такое право выбора предлагается сохранить только для споров с участием иностранных лиц. Об этом сообщил в четверг глава ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа (ЦФО).

"ВС РФ подготовлен законопроект, предусматривающий установление подсудности спора по соглашению сторон только по делам с участием иностранных лиц", - сообщил Лебедев.

По его словам, более 60% дел, содержащих соглашения о подсудности, рассматриваются в судах ЦФО.

Лебедев обратил внимание, что суды ЦФО представили предложения об исключении института договорной подсудности. Летом 2022 года Лебедев сообщал о наличии аналогичных предложений и от судов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Подобную инициативу несколько лет назад ВС РФ озвучивал сам и даже внес соответствующий законопроект в Госдуму. Тогда он объяснял это стремлением устранить неравномерное распределение дел между судами и говорил, что наличие у сторон права на изменение подсудности спора практически по всем делам без какого-либо ограничения приводит к необоснованному возрастанию нагрузки на суды Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Однако это предложение не было поддержано в парламенте.