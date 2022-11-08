Пленум ВС предложил запретить участникам сделок выбирать суд для разрешения споров

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Участники сделок могут лишиться права своим соглашением определять суд для разрешения возможных споров, такое право выбора сохранится только для споров с участием иностранных лиц. Такой законопроект об отказе от института договорной подсудности утвердил пленум Верховного суда России.

В дальнейшем документ будет внесен в Госдуму.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Отказ от договорной подсудности "позволит защитить права и интересы той стороны договорных отношений, которая фактически не принимает участия в формировании условий договора о порядке разрешения споров", говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, это позволит выровнять судебную нагрузку между судами, рассчитывают авторы документа.

Председатель ВС Вячеслав Лебедев в октябре говорил, что более 60% дел, содержащих соглашения о подсудности, рассматриваются в судах Центрального федерального округа.

Также законопроект разрешает пенсионерам по делам, связанным с защитой пенсионных прав, обращаться в суды по месту жительства, а не по месту нахождения отделения Пенсионного фонда.

"(Это) будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам, которые в силу возраста, состояния здоровья, материального положения нуждаются в особой защите, применении в отношении таких участников процесса определенных процессуальных коррективов и послаблений в целях обеспечения им равного доступа к правосудию", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Повышение лимитов для упрощенного разбирательства

Кроме того, законопроект повышает верхний порог сумм исковых требований, которые могут рассматриваться в гражданском упрощенном порядке, с 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Ранее Лебедев говорил, что будет предложено увеличить предельные сумм исковых требований для упрощенного порядка в арбитражном судопроизводстве. Сейчас это возможно, если размер требований для индивидуального предпринимателя не превышает 400 тысяч рублей, а для юрлиц - 800 тысяч рублей. Верховный суд предлагал повысить эти пределы вдвое.

Профессиональное представительство в суде

Также ВС предлагает ужесточить требования к представителям сторон в гражданских делах в мировых и районных судах. Оказывать эти услуги смогут лишь адвокаты и иные лица, которые имеют высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

В апелляционных и кассационных инстанциях представителями сторон с осени 2019 года могут быть только профессиональные юристы. Это правило "в целом зарекомендовало себя с положительной стороны", считают авторы инициативы.

Она направлена на реализацию конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи и, соответственно, оно не ограничивает доступность правосудия для граждан, поскольку бремя возмещения судебных расходов, включая расходы на оплату услуг представителей, по правилам судопроизводства возлагается на проигравшую сторону, говорится в пояснительной записке к проекту.