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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Кабмин может выделить 916 млрд руб. на госпрограмму "Строительство" в 2023 г.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На реализацию комплексной госпрограммы "Строительство" в 2023 году планируется направить 916 млрд рублей, сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.

"Вчера был рассмотрен и принят бюджет в первом чтении. Мы ко второму чтению ждем тоже корректировки. (...) Промежуточные данные пока я озвучиваю. В 2023 году у нас предварительно объем финансирования на капитальные вложения будет 916 млрд рублей. В 2024 году - 946 млрд рублей, в 2025 году - 660 млрд, но это не уменьшение. Во втором чтении мы увидим корректировки, мы уже знаем, что они будут", - сказал Гордеев на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что объем финансирования будет выдержан в объеме не менее 900 млрд рублей ежегодно в трехлетнем периоде и по 1 трлн рублей в 2026-2027 годах.

По словам Гордеева, в 2026 году предусмотрено чуть больше 1 трлн рублей, в 2027-м - немного меньше, но цифры могут измениться после второго чтения проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что стратегия - это первый стратегический документ в области строительства.

"Стоимость реализации стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 трлн рублей, основная часть - внебюджетные источники. При этом за тот же период бюджет получит более 30 трлн налогов и иных поступлений", - заявлял Хуснуллин.

Комплексная пятилетняя госпрограмма "Строительство" была утверждена в середине октября. Постановление об утверждении стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отвечать за нее будет Минстрой. Уточняется, что в числе основных задач новой госпрограммы - дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду.

Минстрой
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