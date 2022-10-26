Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 года

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 г. и плановые периоды 2024 и 2025 гг. Бюджет сверстан с дефицитом, который планируется покрывать за счет внутренних заимствований и средств ФНБ.

В ходе выступления от фракций представители КПРФ и "Справедливой России" заявили, что они не будут поддерживать документ.

Законопроект (№201614-8) был внесен в парламент 28 сентября вместе с налоговыми новациями, которые увеличивают нагрузку на сырьевые компании в части НДПИ, а также вместе с поправками в Бюджетный кодекс, которые устанавливают новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов.

Основные показатели

Основные характеристики федерального бюджета на 2023 г. определенны исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 149 трлн 949 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5% (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) Характеристики на 2024-2025 гг. определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере соответственно 159 трлн 714 млрд рублей и 170 трлн 598 млрд рублей (и уровня инфляции, не превышающего 4%).

Доходы: в 2023 году - 26 трлн 130,3 млрд руб. (17,4% ВВП), в 2024 году - 27 трлн 239,8 млрд руб. (17,1% ВВП) и в 2025 году - 27 трлн 979,4 млрд руб. (16,4% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2023 году - 8 трлн 939 млрд руб. (6% ВВП), в 2024 году - 8 трлн 656 3 млрд руб. (5,4% % ВВП), в 2025 году - 8 трлн 488 5 млрд руб. (5 % ВВП).

Расходы: в 2023 году - 29 трлн 055,6 млрд руб. (19,4% ВВП), в 2024 году - 29 трлн 432,5 млрд руб. (18,4% ВВП), в 2025 году - 29 трлн 243,7 млрд руб. (17,1% ВВП).

Исполнение бюджета ожидается с дефицитом в 2023 году в размере 2 трлн 925,3 млрд руб. (2% ВВП), в 2024 году - 2 трлн 192,6 млрд руб. (1,4% ВВП), в 2025 году - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2024 г. - 20 трлн 697,0 млрд руб.; на 1 января 2025 г. - 22 трлн 804,3 млрд руб.; на 1 января 2026 г. - 24 трлн 994,0 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2024 г. - $66,6 млрд (63,4 млрд евро), на 1 января 2025 г. - $68,1 млрд (63,1 млрд евро), на 1 января 2026 г. - $68 млрд (61,2 млрд евро).

Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2023 году - 8 трлн 987,4 млрд руб. (6% ВВП); в 2024 году - 6 трлн 252,9 млрд руб. (3,9% ВВП); в 2025 году - 5 трлн 947,2 млрд руб. (3,5% ВВП).

Основную долю доходов федерального бюджета в 2023, 2024 и 2025 гг. будут составлять доходы от уплаты налога на добавленную стоимость (39,9%, 41,1% и 43,1% соответственно), налога на добычу полезных ископаемых (31,2%, 30,4% и 30% соответственно), налога на прибыль организаций (6,2%, 6,7% и 7% соответственно).

Позиция профильного комитета

Государственные внутренние заимствования, как и ранее, будут выступать основным источником финансирования дефицита федерального бюджета. В заключении на документ комитет Госдумы по бюджету отмечал, что в условиях внешних ограничений внутренний долговой рынок фактически остается единственным источником привлечения заемных средств в значимых объемах. Однако в сложившихся условиях планирование объемов государственных заимствований будет осуществляться с учетом уменьшившихся возможностей российского рынка по абсорбированию первичного предложения долга в силу ряда причин, в частности, вследствие выпадения спроса со стороны нерезидентов.

Кроме того, комитет Госдумы отмечал, что скорость заимствований может превосходить скорость роста экономики, что приведет к риску в наличии спроса на такой объем заимствований в течение 2022 г. "Совокупность обозначенных выше факторов указывает на необходимость рассмотрения мер по улучшению привлекательности российского долга в целях обеспечения возможности заимствований на запланированном уровне", - считает думский комитет.

Для покрытия дефицита будут также использоваться средства ФНБ: в 2023 г. на эти цели запланировано выделить 1 трлн 961 млрд руб., в 2024 г. - 644 млрд руб. В 2025 г., после истечения переходного периода и полного возврата к действию бюджетного правила, направлять средства ФНБ на финансирование дефицита не планируется.

Позиция бизнеса

Бюджет перед принятием в Госдуме в первом чтении был направлен для вынесения заключения в ведущие бизнес-объединения. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в своем заключении посетовал, что значимой проблемой является отсутствие у государства системного подхода к диалогу с бизнес-сообществом при разработке налоговых законопроектов. "Инициативы, имеющие колоссальное значение для предпринимателей и производителей, кулуарно готовятся разработчиками НПА (нормативно-правовых актов - ИФ) и становятся публичными только на этапе внесения в Государственную думу", - говорится в заключении союза. "В частности, в рассматриваемый проект бюджета были заложены нормы по повышению фискальной нагрузки на бизнес, которые не были приняты к моменту рассмотрения проекта бюджета правительством РФ и даже не обсуждены с заинтересованными сторонами", - напоминают в РСПП.

РСПП отмечает, что налоговая нагрузка на бизнес регулярно увеличивается, в том числе и через корректировку налоговой базы, предельных величин, изменения порядка расчета налогов и другие косвенные, полуадминистративные меры. "Полагаем, что увеличение налоговой нагрузки в текущих условиях приведет к прямо противоположному фискальному эффекту, в результате ухудшения положения компаний из-за возросшей на них нагрузки бюджетная система недополучит налоги. Тренд на хаотичное и "ползучее" повышение нагрузки нужно прекратить", - говорится в заключении РСПП.

"Не представляется продуктивным планируемое повышение нагрузки на бизнес, особенно в части роста неналоговых платежей, перехода к налогообложению недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости, роста предельной величины базы для начисления страховых взносов, установления новых акцизов (на сладкие напитки - ИФ), поскольку эти меры затронут бизнес практически всех отраслей экономики", - говорится в заключении "Деловой России".

Мнения фракций

В ходе выступления от фракций вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что бюджет верстался в непростой ситуации, но фракция будет голосовать за его принятие. "С точки зрения доходов есть риски того, что не все доходы будут обеспечены, но очень важно сейчас относится к тому, какие расходы эффективны, а какие нет. Очень важно, что в этом бюджете сохранены все социальные расходы", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, ко второму чтению фракция будет вносить ряд предложений, которые касаются процедур государственных закупок, больших инфраструктурных проектов.

"Когда мы считали этот бюджет, у меня было ощущение, что на дворе год 2010-й, может, 2012-й. Нет ни специальной военной операции, нет санкций беспрецедентных, которые никогда в мире ни против одной страны не выдвигались, нет новых четырех субъектов РФ, ничего этого нет, потому что в бюджете мы этого ничего не видим", - посетовал в своем выступлении глава фракции "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов, отметив, что фракция не будет поддерживать бюджет. "Это бюджет стагнации, если не поражения, а мы подготовили традиционно альтернативный бюджет, бюджет победы и мобилизационной экономики", - сказал лидер СР.

В параметрах альтернативного бюджета, озвученного Мироновым, его доходная часть на 9 трлн рублей больше. В частности, партия предлагает повысить до 18% НДФЛ для тех, кто получает более 50 млн рублей в год, а также ввести госмонополию на продажу и оборот этилового спирта. "У нас появилось четыре новых субъекта РФ. Кстати, когда мы встречались с господином Силуановым (министр финансов РФ - ИФ), наш коллега, вице-спикер Госдумы Александр Михайлович Бабаков задал неожиданный, Силуанов аж так посмотрел, вопрос: послушайте, а вы не хотите подсчитать дополнительные доходы, это же промышленные регионы? Да, мы понимаем, что должны быть расходы (...), но это же промышленные регионы, и они дают на самом деле прибыль. Нет, это никто даже не брался считать, а нужно. В этой связи мы предлагали, чтобы правительство отозвало бюджет, пересчитало и внесло заново", - сказал Миронов.

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сказал, что фракция бюджет не поддержит. "Я не понимаю логику тех, кто готовил такой финансовый документ, он является главной экономической конституцией, там не только цифры, там, скорее, суть - наше представление о том, как мы выйдем из системного кризиса. Такого представления, к сожалению, у правительства нет", - сказал Зюганов.

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР, сообщил, что фракция бюджет поддержит. "Мы как никогда тесно работали с правительством и федеральными ведомствами по подготовке проекта бюджета и считаем, что в сегодняшних условиях он сбалансирован, он отвечает интересам страны", - сказал Слуцкий, отметив, что есть ряд вопросов, которые планируется решить ко второму чтению, они касаются расходов на медицину, ремонт и содержание дорог. "Сейчас есть вопросы, есть напряжение, но мы понимаем, что правительство работает в очень непростых условиях", - добавил глава ЛДПР.

"Думаю, что сегодня решение партии "Единая Россия" о поддержке проекта бюджета связано в первую очередь с тем, что было очень тщательное разбирательство, рассмотрение каждого параметра бюджета, каждой госпрограммы, мы можем твердо сказать: все приоритеты бюджета финансово обеспечены, а социальные гарантии для граждан будут полностью выполнены независимо от какой бы то ни было обстановки в мире", - заверил глава Госдумы комитета по бюджету Андрей Макаров ("Единая Россия").

Второе чтение бюджета запланировано на 22 ноября.