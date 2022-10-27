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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Президент России не исключил своего участия в саммите G20 в Индонезии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет представлена на саммите "двадцатки" в Индонезии, и не исключил своего участия.

"Я благодарен руководству и президенту (Индонезии) за приглашение на "двадцатку". Подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

Владимир Путин G20
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