Президент России не исключил своего участия в саммите G20 в Индонезии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет представлена на саммите "двадцатки" в Индонезии, и не исключил своего участия.

"Я благодарен руководству и президенту (Индонезии) за приглашение на "двадцатку". Подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".