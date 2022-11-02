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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 ноября провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, обсуждалось ли участие Путина в саммите G20, который пройдет 15 и 16 ноября на Бали. По словам Пескова, в сообщении Кремля будет вся информация, которую российская сторона считает необходимым обнародовать.

Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение на этот саммит, но еще не определил, в каком формате примет в нем участие.

Индонезия Джоко Видодо Владимир Путин Бали Дмитрий Песков G20
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