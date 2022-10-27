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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине

Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Решение Сеула поставлять вооружения и боеприпасы на Украину разрушительно для отношений между Россией и Республикой Корея, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по ядерному направлению?" - задался вопросом президент РФ.

Владимир Путин Валдай Южная Корея
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