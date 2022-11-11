Южная Корея подтвердила свое обязательство не поставлять летальное оружие Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Кореи в пятницу подтвердило свое обязательство не предоставлять Украине так называемую летальную военную помощь, сообщает "Ренхап".

"Обязательство правительства Южной Кореи не поставлять Украине летальное оружие не изменилось", - цитирует агентство заявление Минобороны Республики Корея.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназваных официальных лиц США сообщило, что США планируют закупить 100 тысяч 155-мм снарядов для артиллерийских орудий из Южной Кореи, чтобы поставить их на Украину.

Как отмечает "Ренхап", министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп и его американский коллега Ллойд Остин "в принципе" согласились продолжить "сделку по артиллерии" во время своих переговоров в начале этого месяца.

Согласно оборонному ведомству Республики Корея, в настоящее время ведутся консультации между США и южнокорейской фирмой по данному вопросу в попытке восполнить нехватку боеприпасов на американских складах.

Однако, в министерстве уточнили, что союзники ведут соответствующие переговоры при условии, что материалы будут использоваться США.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул никогда не предоставлял Украине летальное оружие. По его словам, Южная Корея старается "поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию". До этого президент РФ Владимир Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине.