Президент РФ не предупреждал лидера КНР о планах начала спецоперации на Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что не предупреждал председателя КНР Си Циньпина о планах начала специальной военной операции на Украине.

"Нет", - заявил Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос ведущего - предупреждал ли Путин Си Цзиньпина о планах начала специальной военной операции на Украине.

Ведущий спросил, не высказывал ли в этой связи Си Цзиньпин обиду? Путин сказал: "Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо. Это самодостаточный лидер мирового масштаба".

Путин подчеркнул, что Китай "прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эту ситуацию, так же как и видит, что происходило на Донбассе в последние восемь лет, в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году".

При этом президент России отметил, что Китайская Народная Республика и руководство Китая выступают за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который имеет место на Украине, мирным путем. "И мы с уважением относимся к этой позиции", - сказал Путин.