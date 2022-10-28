Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие во внеочередном саммите ОДКБ.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности сообщила, что внеочередная сессия пройдет в режиме видеоконференции. Как ожидается, ее участники рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.

"Планируется обсудить результаты работы Миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - говорится в сообщении организации.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предстоящая встреча лидеров ОДКБ инициирована армянской стороной.

Предыдущий саммит ОДКБ состоялся в сентябре и так же был внеочередным. Мероприятие было созвано по запросу Армении из-за обострения на границе этой страны с Азербайджаном и состоялось в режиме видеоконференции.

Как ожидается, 31 октября в Сочи по инициативе Путина состоится трехстороння встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна. Армянская сторона уже подтвердила свое участие в этом мероприятии.

Путин выступил с инициативой провести трехсторонний саммит Россия-Азербайджан-Армения на саммите СНГ в Астане. Он отметил, что "сейчас заинтересованность (в такой встрече) есть". И предложил лидерам Азербайджана и Армении встретиться в России в любом месте в любое время - в Сочи, Петербурге или Москве.