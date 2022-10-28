Лукашенко выступил против участия западных миссий в армяно-азербайджанском урегулировании

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против привлечения западных миссий к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Он считает, что договориться должны Армения и Азербайджан при посредничестве России.

Такое заявление он сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в пятницу в онлайн-формате, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого". Главным тезисом Лукашенко было: "война закончилась при помощи России - зачем сегодня некие иные и новые форматы?"

"Тройка - Армения, Азербайджан, Россия - в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней - должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Первый (президент Белоруссии - ИФ) против присутствия дополнительных западных миссий - ЕС и ОБСЕ", - говорится в сообщении.