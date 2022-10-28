Возгорание на кузбасской шахте "Юбилейная" ликвидировано

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вспомогательная горноспасательная команда ликвидировала возгорание в шахте "Юбилейная" в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области-Кузбассу поступило сообщение о пожаре на шахте "Юбилейная" в Новокузнецком ГО. Возгорание ликвидировано силами ВГК (вспомогательная горная команда). В шахте находятся 118 человек, люди выходят на поверхность. На месте работают 6 отделений Новокузнецкого ВГСО", - сказал сотрудник пресс-службы.