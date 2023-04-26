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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В Кузбасе провели эвакуацию из шахты "Юбилейная"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области проверяют информацию о загазировании лавы на шахте "Юбилейная", там провели частичную эвакуацию, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Под землей находился 141 человек. 135 человек выведены на поверхность, шестеро остаются для проведения работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе АО "ТопПром", которому принадлежит шахта, "Интерфаксу" подтвердили эвакуацию горняков. Там добавили, что проводится разгазирование выработок и концентрация метана в шахте снижается.

ООО "Шахта "Юбилейная" принадлежит холдингу АО "ТопПром" (Новокузнецк, Кемеровская область). В начале 2016 года "ТопПром" ввел "Юбилейную" в эксплуатацию после реконструкции, а в ноябре 2018 года начала работать вторая очередь, в результате чего в 2019 году на шахте было добыто 2,4 млн тонн угля.

ТопПром Кемеровская область Кузбас Юбилейная
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