Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить переход на национальные валюты во взаимных расчетах на пространстве СНГ.

"События последних месяцев показали, что упор следует делать на свои возможности. И, конечно, на продолжение и расширение деловых контактов друг с другом, укрепление технологической независимости и финансового суверенитета. Для его достижения нужен ускоренный переход на национальные валюты и отказ от доллара во взаимной торговле, а также - внедрение собственных систем передачи финансовых сообщений, которые просто не будут ни от кого зависеть, в том числе, от стран Запада", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе.

Это, по его словам, исключит злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара "либо других так называемых резервных валют".

"Тем более, что, используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", - сказал премьер.

Как считает Мишустин, в настоящее время мировая экономическая система переживает сложные времена. "Главная причина в - стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе, против России и Белоруссии", - заявил он.

Тем не менее, по его словам, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться. "Важным шагом для укрепления интеграции считаем скорейшее завершение переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Оно призвано защищать права инвесторов и интересы государств, сформировать благоприятный инвестиционный климат с использованием лучших мировых практик", - сказал Мишустин.