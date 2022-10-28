Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Принудительной конвертации из валюты в рубли не должно быть, у людей должен быть выбор, регулятор планирует отслеживать практику, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается так называемой принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан-клиентов должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте - беря на себя риски, комиссии и так далее - либо конвертировать в рубли. Мы, кстати, видим, что люди сами добровольно сейчас достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран, но выбор такой должен быть", - сказала она.

"Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознанно", - добавила глава ЦБ.

На этом же брифинге она сказала, что ЦБ пока не видит возможности увеличить лимиты для вывоза наличной валюты гражданами выше нынешних $10 тысяч.

Банк России Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Ситибанк планирует продать портфель розничных кредитов банку "Уралсиб"

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю сократилось на 11 тыс. человек

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

ЦБ второй раз подряд воздержался от сигнала о следующем решении по ставке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });