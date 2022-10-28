Набиуллина исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Принудительной конвертации из валюты в рубли не должно быть, у людей должен быть выбор, регулятор планирует отслеживать практику, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается так называемой принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан-клиентов должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте - беря на себя риски, комиссии и так далее - либо конвертировать в рубли. Мы, кстати, видим, что люди сами добровольно сейчас достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран, но выбор такой должен быть", - сказала она.

"Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознанно", - добавила глава ЦБ.

На этом же брифинге она сказала, что ЦБ пока не видит возможности увеличить лимиты для вывоза наличной валюты гражданами выше нынешних $10 тысяч.