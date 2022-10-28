Матвиенко посоветовала уехавшим россиянам, ругающим Родину, остаться за границей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам, уехавшим за рубеж и критикующим свое Отечество, следует там и оставаться, а многие другие рано или поздно вернутся.

"Вот есть уехавшие, которые свою страну, свою армию, свое Отечество поливают, как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами и тем самым зарабатывая себе билет в это новое общество. Ну вот я бы хотела, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть они там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам", - сказала она журналистам в пятницу, завершая визит в Узбекистан.

По ее мнению, этой категории уехавших "общество дало нравственную, моральную оценку".

"Вот ладно, уехали счастья искать. Но когда трудно так стране, когда все общество сплотилось, консолидировалось... Можно говорить об ошибках, делать работу над ошибками, выступать, говорить с болью в душе, а не радуясь и хлопая в ладоши... Вот это, почитайте сети и так далее, в большинстве оценивают как предательство", - сказала спикер СФ.

Говоря в целом о тех, кто уехал в последнее время из России, она выразила мнение, что большинство из них вернется.

"Все думают, что там рай земной, что там так хорошо за границей, что там их ждут. А потом начнется неустроенность и характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по родному дому, близким и друзьям. И, наверное, кто-то там сможет себя реализовать. Но, как правило, большинство, кто пытается найти счастье не там, где родился и пригодился, возвращаются, но уже с большим разочарованием", - полагает она.

По мнению Матвиенко, совесть заставит этих людей вернутся.

"Я не вправе давать никому оценок, я хочу сказать о совести. Вот совесть, она рано или поздно у этих людей проснется. И когда-то - а в том, что мы победим, ни у кого сомнений нет - их дети, родители спросят: а где ты был, когда отечеству было трудно? И эта совесть будет мучить их - большинство из них честных и добросовестных, кто себя относит к этой категории. Я уверена, что они вернутся и найдут свое место в жизни, будут полезны обществу", - заявила она.

Матвиенко также отметила, что есть уехавшие по объективным причинам - семейным, лечебным и иным делам.