Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан РФ, выехавших за границу и отметившихся оскорбительными заявлениями в адрес России и военнослужащих.

"Правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации... имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб...", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это касается наших сограждан, которые в последнее время "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев...".

"Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил, а установить состав преступления - это задача следствия", - написал Володин.

Вместе с тем, "как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно", пишет председатель Госдумы.

"Уехавшие... живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - отметил Володин.