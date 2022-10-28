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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 12 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до 12 ноября, сообщается на сайте правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 28 октября сроком на 15 суток до 18:00 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Шесть сотрудников получили травмы из-за разлета осколков оконных стекол. СКР расследует уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

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