Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников в Крыму

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В пятницу губернатор Севастополя продлил в городе действие высокого "желтого" уровня террористической опасности, введенного в конце июля, до 12 ноября.