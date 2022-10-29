Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников в Крыму

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В пятницу губернатор Севастополя продлил в городе действие высокого "желтого" уровня террористической опасности, введенного в конце июля, до 12 ноября.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Минюст признал иноагентом основательницу "Дождя" Наталью Синдееву

Минюст признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate и двух граждан

Что произошло за день: пятница, 28 октября

Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" оправдан судом в многомиллиардной растрате

Биржевые цены на топливо в октябре снизились на 6-9%

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });