Думе предложили запретить платным телеканалам показывать днем контент "18+"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов единороссов внесла в Госдуму законопроект № 223946-8 о запрете платным телеканалам показывать днем контент категории "18+".

Среди авторов проекта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, бывший детский омбудсмен.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас закон запрещает распространять в теле- и радиоэфире контент категории "18+" с 4 часов до 23 часов по местному времени, а отдельный тип информации, отнесенный к категории "16+", с 7 часов до 21 часов местного времени. Однако, на теле- и радиопрограммы, теле- и радиопередачи, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, этот запрет не распространяется.

Депутаты предлагают отменить данное исключение для платных теле- и радио ресурсов.