Володин допустил ужесточение законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ могут быть внесены нормы, более жесткие чем административные штрафы, заявил на пленарном заседании спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, "Комсомольская правда" провела опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Есть над чем работать ко второму чтению, - заметил Володин. - Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Всё остальное - это грех, содомия, тьма".

27 октября депутаты приняли в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино, а также о штрафах за эти нарушения.