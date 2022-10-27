Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Володин допустил ужесточение законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ могут быть внесены нормы, более жесткие чем административные штрафы, заявил на пленарном заседании спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, "Комсомольская правда" провела опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Есть над чем работать ко второму чтению, - заметил Володин. - Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Всё остальное - это грех, содомия, тьма".

27 октября депутаты приняли в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино, а также о штрафах за эти нарушения.

Вячеслав Володин Комсомольская правда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

В Томске отменили прямые выборы мэра

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

В Пермской крае произошло поступление рассола в выработку на руднике "Уралкалия"

Суд арестовал коммерческого директора медиапроекта Собчак

Суд обязал иностранные СМИ и Навального удалить и опровергнуть публикацию о Дерипаске

Что произошло за день: среда, 26 октября

Думе предложили запретить использование на госуровне большинства иностранных слов

Думе предложили запретить использование на госуровне большинства иностранных слов

Власти Херсонской области сообщили о попытке ВСУ прорвать линию обороны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });