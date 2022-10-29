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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Глава ДНР заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50 пройдет в субботу, 29 октября, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном ВСУшников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое - из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Пушилина.

Предыдущий обмен пленными был 17 октября. Тогда в сообщении пресс-службы Пушилина говорилось, что он прошел по формуле 110 на 108.

"По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", - говорилось в сообщении.

ДНР Денис Пушилин
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