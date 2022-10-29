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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Украина передала РФ 50 находившихся в плену военнослужащих

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 50 российских военных.

"29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в ведомстве.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина
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