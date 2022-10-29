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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Подмосковье ликвидировали открытое горение кровли цеха по производству креветок

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение кровли цеха по производству креветок в подмосковном Дмитрове. Они объявили об этом в 22:15.

Ранее о пожаре в сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"По предварительной информации, горит кровля цеха по производству креветок. Площадь пожара 2,4 тысячи кв. м. К месту направлена лаборатория для замера наличия вредных примесей в окружающем воздухе", - говорилось в сообщении.

К ликвидации происшествия привлечены 86 человек и 29 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Московская область Дмитров МЧС
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