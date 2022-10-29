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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории РФ исключена, сообщил Роскомнадзор (РКН).

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что адрес домена коротких ссылок мессенджера t.me появился в реестре запрещенной в РФ информации.

Как сообщалось, в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор о причинах блокировки.

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