В Генпрокуратуре РФ заявили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок Telegram

Фото: Edward Smith/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ заявили, что требования о блокировке домена t.me не направлялось.

"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как убедился корреспондент "Интерфакса", ссылка на домен t.me исчезла из реестра запрещенной информации. "По вашему запросу ничего не найдено", - говорится в сообщении при попытке найти указанный ресурс в сервисе РКН.

В субботу вечером в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории РФ исключена.