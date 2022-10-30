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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Корабли Северного флота РФ выполняют задачи в Черном море и Атлантике

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ряд кораблей Северного флота России находится в дальних походах, в частности, отряд больших десантных кораблей (БДК) - в Черном море, сообщили в пресс-службе флота в воскресенье.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил подчиненных с 326-ой годовщиной создания российского регулярного флота и Днём моряка-надводника, говорится в сообщении пресс-службы.

"В акватории Чёрного моря продолжает выполнять поставленные задачи отряд десантных кораблей Северного флота в составе БДК "Пётр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец", - говорится в сообщении.

"Сегодня в акватории Средиземного моря продолжает действовать фрегат "Адмирал Касатонов". Еще один отряд, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Североморск", находится в Северной Атлантике. Плановые задачи боевой подготовки в акватории Баренцева и Карского морей выполняет большой противолодочный корабль "Североморск", - сообщил Северный флот.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Северный флот
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