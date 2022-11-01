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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Атомный крейсер "Петр Великий" проведет учения в Баренцевом море

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проведет в Баренцевом море учения по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В течение нескольких дней экипаж крейсера продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией - противолодочными и поисково-спасательными вертолетами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе "Петр Великий" выполнил в Баренцевом море ряд плановых задач боевой подготовки, в том числе отработал взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок.

"Петр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

Северный флот Баренцево море Петр Великий Ка-27
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