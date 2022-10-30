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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Российские военные сообщили о трех украинских обстрелах района ЗАЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что армия Украины за сутки трижды обстреляла окрестности Запорожской атомной электростанции и пыталась высадить диверсионную группу.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов", - сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - сказал он.

"При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - сообщил Конашенков.

"Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии", - сказал Конашенков.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

Хроника 24 февраля – 30 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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