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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Патрушев сообщил о предотвращенном теракте на Запорожской АЭС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

Николай Патрушев Совбез РФ ЗАЭС
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