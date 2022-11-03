Патрушев сообщил о предотвращенном теракте на Запорожской АЭС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.