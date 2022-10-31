Генштаб РФ заявил, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В российском Генштабе заявили, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на территорию Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, также их не будут задействовать в военной операции на Украине.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", - сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

Этой осенью призыву на срочную военную службу (1 год) подлежат 120 тыс. человек - на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года, сказал Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Бурдинский сказал, что обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, но в этом году её старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.

"Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, скорректированы, определены сроки начала работы призывных комиссий и отправок в войска граждан, призываемых на военную службу. Призывные мероприятия будут завершены в установленные сроки", - сказал представитель Генштаба.

"Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов", - сообщил Бурдинский.

"Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых сил и направлено к местам проживания 19,5 тысяч человек", - сказал Бурдинский.

Как сообщалось, с 21 сентября в России проводилась частичная мобилизация.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении отправки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал 28 октября Шойгу.

"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - сказал министр обороны РФ.