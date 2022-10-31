Песков посоветовал ориентироваться на слова Шойгу о завершении частичной мобилизации

О подписании документа о ее завершении он проинформирует дополнительно

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Кремле рекомендуют ориентироваться на слова министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации.

"Мы проинформируем вас дополнительно", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, стоит ли ожидать появления официального документа о завершении частичной мобилизации.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли в отсутствие такого документа Минобороны направить новые мобилизационные задания в регионы, Песков сказал: "В данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться".

Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что подписал указ о начале частичной мобилизации граждан. В октябре губернаторы отдельных регионов начали делать заявления, что выполнили нормативы по призыву мобилизованных. 14 октября Путин сообщил, что частичная мобилизация завершится через пару недель.

28 октября Шойгу заявил, что отправка мобилизованных в войска завершена, новых мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.

С 1 ноября в стране начнется призыв на срочную службу.