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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным объектам Украины из РСЗО "Смерч"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - говорится в сообщении.

31 октября Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых РСЗО "Смерч" наносит удары по целям на Украине в темное время суток.

По данным ведомства, на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

Хроника 24 февраля – 31 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Смерч
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