Военные РФ опровергли нанесение ракетных ударов по Киеву 15 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия не наносила ракетные удары по Киеву в ходе массированной атаки 15 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, "все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны".