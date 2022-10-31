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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Алекперов заявил о замещении почти всей импортной химии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Топливно-энергетическому комплексу РФ удалось заместить почти все импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ADIPEC член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.

"Сегодня главное – это наладить стабильное обеспечение нефтяной отрасли оборудованием и материалами. На этом все и сконцентрировано. Огромная работа ведется для того, чтобы не просто декларировать импортозамещение, а реально сегодня производить продукцию и внедрять ее на российском рынке", - сказал он.

"Практически всю химию мы заместили. Осталось где-то 5-6%", - уточнил Алекперов.

Помимо этого, по его словам, в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. "Сейчас разрабатываются новые машины, испытываются. Мы многого просто не знаем о возможностях нашей машиностроительной отрасли", - добавил он.

Вагит Алекперов
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