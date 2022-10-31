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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В РСПП назвали Азербайджан и Туркмению "окном" для развития нефтегазовых компаний РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские нефтегазовые компании могут получить возможность для развития в Азербайджане и Туркмении, считает член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.

"Сегодня изучаются все дружественные нам страны, в том числе Азербайджан и Туркмения, потому что это будет "окно" для нас", - сказал он журналистам в кулуарах ADIPEC.

По его словам, речь идет о морских разведочных блоках.

Азербайджан Туркмения РСПП Вагит Алекперов
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