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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В МИД РФ заявили о готовности работать с любым правительством Израиля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москва готова работать с любым правительством Израиля, вне зависимости от исхода выборов, сообщил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

"Мы всегда оптимистично смотрим на отношения со всеми", - сказал он в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса", как будут складываться отношения с Израилем после выборов.

Богданов также заверил, что Россия готова работать "с любым правительством, которое выберет израильский народ".

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Комментируя выборы в Израиле, Богданов сказал: "Я думаю, что это борьба такая непростая". "Пока я думаю, что трудно предугадать и прогнозировать (исход выборов - ИФ)", - сказал он.

"Я не думаю, что будут какие-то серьезные перемены, неспроста уже третьи выборы, и нет явных фаворитов", - подчеркнул замминистра.

По его словам, "не первый раз уже эти выборы за последние несколько лет, явно одна и та же ситуация, которая подталкивает и определяет необходимость новых выборов".

"Очень неустойчивое правительство, которое опиралось только на один голос. Такая ситуация может сохраниться и после этих выборов", - отметил высокопоставленный дипломат.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", надеется ли он на улучшение российско-израильских отношений после выборов в Израиле, Богданов сказал: "Мы всегда надеемся на улучшение. Пределов улучшению нет. Процесс улучшения может идти постоянно".

1 ноября в Израиле пройдут выборы в кнессет (парламент).

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