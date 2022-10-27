Правительство Израиля утвердило договор о морской границе с Ливаном

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля утвердило договор об установлении морской границы с Ливаном, заключенный при содействии США, сообщает Jerusalem Post.

"Не каждый день вражеское государство признает государство Израиль в письменном соглашении перед всем международным сообществом. Не каждый день США и Франция встают на нашу сторону и предоставляют экономические гарантии и гарантии безопасности по этому соглашению", - заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид перед специальным заседанием кабинета министров, на котором проходило голосование по договору.

После заседания Лапид подписал соглашение и отметил, что оно способствует усилению безопасности Израиля и дает ему больше свободы в борьбе с террористами "Хезболлы" и противодействии угрозам с севера.

Ранее договор утвердило правительство Ливана и подписал президент Мишель Аун.

Теперь на базе ООН в ливанском пограничном городе Накура состоится окончательное оформление договора при участии представителей Израиля, Ливана, ООН и советника госдепа США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Договор должен будет положить конец давнему спору о 860 квадратных километрах территории в Средиземном море, охватывающей израильское газовое месторождение "Кариш" и ливанское газовое месторождение "Кана". В рамках договора так называемая "линия буев", установленная Израилем в одностороннем порядке, сохранится в статусе "границы де-факто", после нее граница сместится на "линию 23", на которой настаивал Ливан. Таким образом, на израильской стороне останется месторождение "Кариш" и 17% месторождения "Кана". Израиль также будет получать 17% прибыли от добычи газа из месторождения "Кана".

Несмотря на посредничество США, переговоры по этой тематике проходили сложно. После размещения Израилем в июне новой буровой платформы на месторождении "Кариш" лидер "Хезболлы" Хасан Насралла угрожал помешать работе платформы. Тогда Израиль призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе.