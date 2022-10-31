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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Кремле заявили, что РФ будет добиваться разморозки своих золотовалютных резервов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит отстаивать свои интересы в вопросе разморозки ее золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушении всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия вернуть свои замороженные золотовалютные резервы.

"Надежда умирает последней", - отметил он.

Дмитрий Песков
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