В Кремле заявили, что РФ будет добиваться разморозки своих золотовалютных резервов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит отстаивать свои интересы в вопросе разморозки ее золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушении всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия вернуть свои замороженные золотовалютные резервы.

"Надежда умирает последней", - отметил он.