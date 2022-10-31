Путин рассчитывает на прогресс в урегулировании на встречах с Пашиняном и Алиевым

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у армянского руководства политической воли к урегулированию конфликта с Азербайджаном и выразил надежду, что на встречах в Сочи в понедельник удастся продвинуться вперед в этом вопросе.

"Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны сейчас, а потом и в трехстороннем формате (с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева - ИФ) найти ключевые моменты, которые позволят нам продвинуться вперед", - сказал Путин в начале встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

"Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо его все-таки когда-то завершать", - отметил Путин.