Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил внести в текст планируемого по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении заявления тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Нагорного Карабаха.

"Хочу еще раз подчеркнуть - по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи", - сказал Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Армянский премьер напомнил о недавних словах Путина в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" относительно перспектив заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном и некоторых аспектов карабахского урегулирования. "Вы утверждали, что поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона", - сказал Пашинян.

Премьер Армении также заявил о важности вывода вооруженных сил Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", - сказал Пашинян.

Говоря о процессе делимитации армяно-азербайджанской границы, премьер Армении заявил, что этому процессу должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на границе.

"Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и ее работа станет механизмом пограничной безопасности. Тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника - России", - отметил Пашинян.

Он заявил, что вопреки этому Азербайджан 13 сентября инициировал широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории.

"Для нас очень важна четкая позиция России с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года", - сказал премьер Армении.

Кроме того, подчеркивает Пашинян, Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и готова в любой момент пойти на конкретные решения.

"Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций. Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Мы опираемся и на 3-й пункт Вашего указа от 9 ноября 2020 года о мерах по поддержанию в Нагорном Карабахе и на Ваше телеобращение от 9 ноября 2020 года, где отражаются договоренности, которых мы достигли", - сказал он.

По его словам, коммуникации, которые проходят по территории Армении, должны находиться под полным контролем Армении и эксплуатироваться согласно законодательству Армении.

"Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей", - отметил Пашинян.

Премьер Армении также заявил о важности освобождения из азербайджанского плена всех граждан Армении.

"Несмотря на то, что мы этот вопрос с вами обсуждали десятки раз и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор", - сказал Пашинян.

Он также поблагодарил президента РФ за усилия, которые он вкладывает для мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.