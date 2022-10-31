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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации
Фото: Михаил Кальянов/Ura.ru/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается.

Минобороны России сообщает, по поручению главы ведомства Сергея Шойгу Генштабом РФ направлены указания командующим войсками военных округов до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

В сообщении военного ведомства говорится, что работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

"Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению", - сообщили в военном ведомстве.

"Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Минобороны
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