Рынок акций РФ и ОФЗ заметно выросли в октябре в рамках коррекции, рубль умеренно подешевел

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки российских акций и рублевых гособлигаций (ОФЗ) заметно выросли по итогам октября в рамках коррекции, отыгрывая стабилизацию геополитического фона вокруг России, дивидендные истории, а также отсутствие намеков ЦБ РФ на возможное ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.

При этом рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне постепенного сужения разницы между объемами экспортных поставок и импорта, что ведет к уменьшению положительного внешнеторгового сальдо, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Индекс РТС вырос в октябре на 5,3% - до 1111,68 пункта, а подъем индекса МосБиржи за счет ослабления рубля к доллару оказался бОльшим - 10,7% (к закрытию торгов 31 октября индикатор достиг 2166,61 пункта). Индекс цен гособлигаций RGBI увеличился за месяц на 3,56%.

Акции РФ выросли за счет дивидендных историй и стабилизации геополитических рисков

Российский рынок акций начал месяц с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи поднялся в район 2050 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal и ПАО "Полюс", а также акции финансовых компаний. Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Госдума 3 октября приняла законы о вхождении этих регионов в состав России.

Внешние рынки акций подросли на фоне надежд, что центробанки крупнейших стран в ближайшее время могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике. Нефть Brent поднялась к $91,7 за баррель на ожиданиях сокращения добычи странами альянса ОПЕК+.

Вместе с тем в середине первой декады октября инициатива на рынке перешла к продавцам на фоне отката внешних фондовых площадок и ожиданий утверждения новых антироссийских санкций Запада. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом падение сдерживалось растущей нефтью на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах сырья. Министры стран ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года. Министры ОПЕК+ также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ. Также пакет включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" и дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию. Под запрет среди прочего подпал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", импорт из России изделий из стали, транспортных средств, а также товаров для изготовления ювелирных украшений, древесины, бумаги и косметики. Также введен запрет на экспорт коксующегося угля, ряда электронных компонентов. МИД РФ заявил, что Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления.

Индекс МосБиржи 7 октября откатился в район 1940 пунктов, несмотря на подорожавшую нефть (Brent поднялась к $98 за баррель). Бумаги "Газпрома" (-5,5%) и "Татнефти" (-5,8%) упали вместе с рынком в преддверии отсечки полугодовых дивидендов.

Пик падения российского фондового рынка пришелся на начало торгов 10 октября, когда индекс МосБиржи опускался почти до 1776 пунктов, а индекс РТС уходил ниже отметки 907 пунктов. Основными причинами такого поведения рынка стали отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", а также эскалация геополитической напряженности после взрыва на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи после утреннего обвала смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом большинство "фишек" выросло в цене в рамках коррекции. Лидерами повышения стали акции "СПБ биржи" на фоне известий, что биржа с 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже.

Президент РФ заявил, что организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. Также Путин отметил, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, однако России удалось не допустить серьезных последствий от этих терактов, кроме того, Киев пытался подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкого потока". В ответ Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Рынок акций РФ 11 октября скорректировался вверх на фоне ослабления геополитической напряженности и улучшения настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи поднялся в район 1950 пунктов, при этом в лидеры роста вошли бумаги "ФСК ЕЭС" и "Россетей" на новостях о разрешении конвертации акций для недружественных нерезидентов. Вместе с тем мировые рынки упали на опасениях относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Нефть Brent просела в район $92,2 за баррель на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае. Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 8,1% после подъема в августе на 8,3%. Сентябрьская инфляция оказалась минимальной за семь месяцев, однако превысила прогнозы, на что мировые рынки отреагировали распродажами из-за перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом. Однако падение глобальных фондовых индексов сменилось резким отскоком за счет закрытия игроками "коротких" позиций. Нефть Brent также отскочила выше $94 за баррель, несмотря на негативную статистику Минэнерго США (запасы нефти за неделю выросли на 9,88 млн баррелей при прогнозах повышения на 1-2,2 млн).

На российском рынке раллировали акции "Лензолота" на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить по итогам девяти месяцев дивиденды в размере 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов компания планирует направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечку реестра планируется установить 28 ноября. "СПБ биржа" объявила, что с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов на иностранные ценные бумаги, и в первую очередь на бумаги эмитентов США (NVidia, Qualcomm, AT&T, General Motors, Broadcom и др.).

Наиболее активный восстановительный рост российский фондовый рынок продемонстрировал во второй половине октября благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, относительному затишью в геополитической повестке и санкционных действиях Запада против России, а также реинвестированию средств, поступивших на рынок в качестве дивидендов от "Газпрома", "Татнефти" и других компаний. Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2150 и 1100 пунктов соответственно, обновив максимумы более чем за месяц. В США поддержку рынку оказывали сильные квартальные отчеты целого ряда компаний и банков.

Выросли акции "КАМАЗа" на фоне заявления гендиректора компании Сергея Когогина, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными (ранее в компании приняли решение не публиковать финансовые результаты). Подорожали бумаги Softline на фоне известий, что компания завершила процесс разделения отечественного и зарубежного бизнесов, что позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений.

"Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина. "Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом" в 2023 году.

Продолжилось ралли акций ПАО "Лензолото" на дивидендных ожиданиях. В свою очередь ПАО "Инарктика" (прежнее название - "Русская аквакультура") объявило, что совет директоров компании 31 октября проведет заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за девять месяцев 2022 года. По итогам первого полугодия акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды в размере 15 рублей на акцию (в сумме - 1,3 млрд рублей).

Во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" на новостях о новом buyback - наблюдательный совет банка принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций; максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на выкуп - 2,5 млрд рублей. Выкуп будет производиться с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.

ВВП Китая в III квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%. Однако рост ВВП КНР в январе-сентябре составил всего 3%, что существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%. Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в III квартале вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 2,3-2,4%. На нефтяном рынке цена Brent поднялась к $96,7 за баррель.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и сообщил, что продолжит повышать ставки, регулярно пересматривая денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

Банк России на заседании 28 октября ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вновь не стал давать сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. ЦБ РФ также уточнил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет ее в диапазоне 12-13% вместо 11-13% ранее. Прогноз по инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%. Кроме того, Банк России улучшил прогноз спада ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6%, сохранил прогноз снижения ВВП в 2023 году в интервале 1-4% и понизил прогноз по цене на нефть на 2022 год до $78 за баррель с $80 за баррель.

Цены ОФЗ выросли на ожиданиях сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% до конца года

Тенденция к восстановительному росту ОФЗ сформировалась в первые же торговые дни месяца в рамках коррекции после сильного падения во второй половине сентября. При этом "короткие" ОФЗ показали лучшую динамику по сравнению с "длинными" бумагами. Доходность однолетних ОФЗ за первую неделю месяца снизилась на 90 базисных пунктов - до 7,8% годовых, десятилетних - на 50 базисных пунктов, до 10,2% годовых. Участники рынка активизировали покупку подешевевших облигаций на фоне ослабления геополитических рисков и снижения доходности гособлигаций развитых стран. Слабая статистика по деловой активности в США и ЕС снизила опасения инвесторов относительно перспектив активного повышения ставок ФРС и ЕЦБ.

Настроения на глобальных рынках 6 октября ухудшились. Доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 7 базисных пунктов, двухлетних US Treasuries - на 11 базисных пунктов. Инвесторы стали опасаться, что высокие цены на энергоресурсы окажут негативное влияние на инфляцию и деловую активность. Кроме того, представители ФРС и глава МВФ вновь сделали акцент на необходимости повышения процентных ставок мировыми центробанками для сдерживания инфляции, несмотря на риски рецессии.

Центробанки мира должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, невзирая на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях. Как бы больно это ни было, это правильно", - сказала Георгиева, выступая в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20. Если денежно-кредитная политика не будет достаточно жесткой, это может привести к укоренению высокой инфляции, которая нанесет вред глобальной экономике, добавила глава МВФ. В то же время Георгиева отметила, что миру необходимо сконцентрироваться на "ухудшающемся макроэкономическом прогнозе".

Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил председатель Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. "Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы базовой инфляции идут вниз", - сказал он. В свою очередь член совета управляющих ФРС Лиза Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели ФРС". "Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем", - заявила Кук.

Начало второй недели октября было не совсем благоприятным для инвесторов в отечественные активы. Кривая доходности ОФЗ 10 октября сместилась вверх на 12-20 базисных пунктов. Давление на котировки ОФЗ оказал рост геополитических рисков, ослабление рубля, а также ухудшение настроений на глобальных рынках. Представители ФРС сигнализировали о намерении поднять процентную ставку до 4,5-4,7% годовых быстрыми темпами (к началу 2023 года). Уровень 3,75-4,0% годовых может быть достигнут по итогам заседания 1-2 ноября, что станет уже четвертым повышением ставки с шагом 75 базисных пунктов в этом году. Рекордно высокая инфляция в ЕС требует от ЕЦБ также ужесточения монетарной политики.

Вместе с тем уже 11 октября цены ОФЗ продемонстрировали уверенный рост после просадки днем ранее (кривая доходности сместилась вниз на 20 базисных пунктов). Процентные ставки однолетних ОФЗ снизились до 8,1% годовых, десятилетних - до 10,3% годовых. Среди факторов, которые способствовали активизации спроса на ОФЗ, эксперты отметили сообщение Минфина РФ о непроведении аукционов по размещению ОФЗ и улучшение прогноза МВФ по российской экономике (в 2022 году ожидается снижение на 3,4% вместо 6% ранее, в 2023 году - снижение на 2,3% вместо 3,5% ранее). Отсутствие намеков руководства ЦБ РФ на возможное повышение ставки на предстоящем заседании в октябре также выступало позитивным фактором для рынка.

В дальнейшем инвесторы активизировали покупки ОФЗ, позитивно отреагировав на недельную статистику по замедлению инфляции в РФ до 13,4% в годовом выражении, что снизило вероятность повышения ключевой ставки на заседании 28 октября. Нейтральный сигнал, посланный директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексеем Заботкиным, также способствовал усилению ожиданий сохранения ставки на уровне 7,5% годовых. Вместе с тем на глобальных рынках инвесторы продолжили повышать ожидания по ставке ФРС. Триггером повышения доходностей US Treasuries стала опубликованная статистика по потребительской инфляции в США.

Во второй половине октября котировки ОФЗ продолжили корректироваться вверх благодаря стабилизации геополитических рисков и ожиданиям сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне, по крайней мере, до конца года. Стабилизация рыночной конъюнктуры позволила Минфину заявить о планах провести 19 октября аукционы по размещению ОФЗ на 50 млрд рублей. В итоге ведомство смогло разместить весь запланированный объем бумаг. Доходность размещения ОФЗ 26239 по средневзвешенной цене составила 10% годовых, что оказалось на 4 базисных пункта ниже закрытия предыдущего дня, объем спроса был на уровне 31,4 млрд рублей. Спрос на новый флоатер ОФЗ 29021 составил 76,7 млрд рублей, средневзвешенная цена - 97,9% от номинала. Успешным результатам аукционов способствовала значительная премия в доходности ОФЗ 26239 к ключевой ставке ЦБ РФ (250 базисных пунктов).

Вместе с тем внешний фон для рынка рублевых облигаций оставался негативным, что удерживало рынок от более активного восстановления. Данные по сокращению числа обращений за пособием по безработице в США повысили рыночные ожидания по ставке ФРС до 5% годовых в начале 2023 года. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries выросла до 4,23% годовых, двухлетних US Treasuries - до 4,61% годовых, обновив 14-летние максимумы. Процентные ставки десятилетних гособлигаций Германии достигли 2,44% годовых.

Колебания цен облигаций федерального займа в конце месяца проходили уже в боковом диапазоне в ожидании очередного заседания Банка России по ставке, а также на фоне неоднозначных сигналов с глобальных рынков капитала.

Министерство финансов РФ 26 октября разместило на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 177,553 млрд рублей по номиналу, что стало максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля 2021 года. Эксперты также отмечают, что в этот день был установлен еще один более чем полуторагодовой рекорд - в ходе первого аукциона был размещен максимальный объем облигаций за один аукцион с 14 апреля прошлого года. Большой объем размещения аналитики связывают с желанием участников рынка переложиться в новые выпуски в ожидании крупных плановых погашений ОФЗ в ноябре-декабре (на сумму 562 млрд рублей).

Средневзвешенная цена на первом аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 составила 97,5291% от номинала, цена отсечения - 97,32% от номинала. Всего было продано бумаг с переменной ставкой на 123,58 млрд рублей по номиналу при спросе 218,7 млрд рублей. На втором аукционе были проданы "классические" ОФЗ на сумму 20,687 млрд рублей по номиналу при спросе 76,456 млрд рублей. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ПД серии 26237 составила 86,239% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена в 86,122% от номинала, что соответствует доходности 9,89% годовых. На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на 33,286 млрд рублей по номиналу при спросе 41,432 млрд рублей. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ИН серии 52004 составила 93,7279% от номинала, что соответствует доходности 3,31% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых.

В итоге всего за два аукционных дня (19 и 26 октября) Минфин смог привлечь 227,553 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций на 51,7%. Минфин планировал в IV квартале разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номиналу.

Рост потребительских цен в РФ продолжил замедляться. Недельная инфляция с 18 по 24 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 12,9% по сравнению с 13,7% в сентябре и 14,3% в августе. Темпы снижения инфляции соответствуют базовому прогнозу ЦБ РФ.

Центральным событием конца месяца для внутреннего финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 7,5% годовых. Реакция внутреннего валютного и долгового рынков на данное решение регулятора была нейтральной, так как событие оказалось в рамках ожиданий и уже было учтено в ценах.

Рубль снизился в октябре, отыгрывая постепенное сближение объемов экспорта и импорта

Российский рубль умеренно снизился по отношению к доллару США и евро в октябре, отыгрывая постепенное сокращение внешнеторгового дисбаланса между экспортом и импортом, характерного для последних месяцев. Кроме того, некоторое давление на курс нацвалюты оказало и отсутствие в новых антироссийских санкциях упоминания НКЦ (в сентябре участники рынка активно продавали валюту именно на опасениях санкций в отношении НКЦ, что могло бы привести к невозможности совершения торговых операций с валютой на "Московской бирже").

По итогам октября доллар вырос на торгах "Московской биржи" на 3,03 рубля (+5,2%), до 61,48 руб. При этом евро прибавил за месяц 4,18 рубля (+7,4%) и оказался в районе 60,88 руб.

В первый торговый день месяца рубль укрепился вслед за подорожавшей нефтью, котировки которой заметно выросли на сообщениях, что ОПЕК+ может снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Однако уже 4 октября нацвалюта перешла к умеренному снижению на ослаблении темы западных санкций против НКЦ. В дальнейшем давление на рубль также оказало уменьшение интереса инвесторов к рисковым активам после публикации статистических данных по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов, что ослабило надежды глобальных инвесторов на то, что ФРС вскоре может прекратить активное повышение процентных ставок.

Новую волну ослабления курса нацвалюты спровоцировал произошедший 8 октября теракт на Крымском мосту, в подготовке которого президент России обвинил спецслужбы Украины. При этом Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие, соответствующие уровню угроз РФ. "Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 10 октября.

Пик ослабления рубля пришелся на 12 октября, когда доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" приближался к отметке 65 руб., а евро локально превышал уровень 64 руб. Помимо возросших геополитических рисков на курсе нацвалюты стал сказываться и такой фундаментальный фактор, как сокращение положительного внешнеторгового сальдо, хотя в целом экспортные поставки все еще заметно превышают объемы импорта в РФ.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022 года составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($75,2 млрд), сообщил Банк России. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-сентябре 2022 года увеличилось в 2,2 раза, до $238,0 млрд, по сравнению со $107,9 млрд за аналогичный период 2021 года. Согласно оценке ЦБ, в III квартале 2022 года по сравнению со II кварталом профицит счета текущих операций снизился на 32%, до $51,9 млрд с $76,7 млрд, профицит торговли товарами и услугами - на 24%, до $68,4 млрд с $90,3 млрд, объем экспорта снизился на 6%, до $153,0 млрд со $162,2 млрд. Три этих квартальных показателя стали минимальными в 2022 году. В то же время импорт вырос в III квартале по сравнению со II кварталом на 18%, до $84,6 млрд, оказавшись лишь на 5% ниже показателя I квартала.

После достижения месячных минимумов рубль смог немного скорректироваться вверх в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду, а затем практически всю вторую половину октября провел в боковом диапазоне: колебания доллара проходили в коридоре 61-62 рубля, а динамика евро была зажата между 60 и 62 рублями. В этих рамках нацвалюта торговалась и в последний день месяца.

Поддержку рублю оказали также заявления российского президента о скором завершении частичной мобилизации. Окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель, сообщил Путин в середине октября. "Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

При этом рубль почти не отреагировал на решение Банка России не менять ключевую ставку, так как оно уже было учтено рынком. ЦБ РФ, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5% годовых, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

Увеличение в последнее время спредов на продажу и покупку наличной валюты в банках стало следствием ограничения поступления наличной валюты в страну, вмешиваться в их установление коммерческими банками Банк России не планирует, сообщила ходе пресс-конференции Набуиллина. "Мы не собираемся в это вмешиваться, потому что это позволяет балансировать спрос и предложение наличной валюты со стороны граждан и бизнеса", - отметила глава ЦБ.