Минобороны РФ заявило, что Россия не выходит из соглашений зерновой сделки, а приостанавливает их

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - РФ не выходит из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, Москве нужны гарантии, что коридор в Черном море не будет использоваться Киевом для боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.

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"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - отмечается в заявлении.