Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минобороны РФ заявило, что Россия не выходит из соглашений зерновой сделки, а приостанавливает их

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - РФ не выходит из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, Москве нужны гарантии, что коридор в Черном море не будет использоваться Киевом для боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В миреООН готова расследовать возможные злоупотребления зерновым соглашением в военных целяхЧитать подробнее

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.

Военные сообщили, что довели позицию РФ до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН

"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Зону эвакуации в Херсонской области увеличивают из-за угрозы прорыва дамбы ГЭС

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о попытке украинских военных прорвать линию обороны

Взрыв на Крымском мосту

Мосгорсуд признал законным арест двух россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Гособоронзаказ на 2022 год может быть уточнен под потребности армии в рамках СВО

Правительство одобрило поправки о праве ЦБ согласовывать закупку иностранного ПО для банков

Военная операция на Украине

Песков посоветовал ориентироваться на слова Шойгу о завершении частичной мобилизации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });