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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

ООН готова расследовать возможные злоупотребления зерновым соглашением в военных целях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ООН вместе со всеми сторонами готова расследовать случаи возможного злоупотребления зерновым соглашением в военных целях, сообщил в понедельник замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы готовы рассмотреть все доказательства и расследовать любые сообщения о нарушениях, которые поступят в Совместный координационный центр", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в "зерновой сделке" в связи с атаками украинских беспилотников на корабли Черноморского флота.

Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, в котором сообщила, что 29 октября ВСУ Украины нанесли мощные удары с воздуха и моря при помощи дронов по кораблям и инфраструктуре российского Черноморского флота, которые использовались для обеспечения функционирования гуманитарного маршрута, установленного для экспорта сельхозпродукции с Украины. Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой "черноморской инициативы", отмечается в письме.

ООН Россия Украина
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