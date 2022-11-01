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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Верховный суд поддержал штраф для Booking.com за доминирующее положение в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com в пересмотре дела об отказе сервису в иске к Федеральной антимонопольной службе об отмене штрафа по делу о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, следует из картотеки суда.

Арбитражный суд Московского округа 16 мая оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе Booking.com в иске к ФАС. Не согласившись с этим, компания 19 июля подала кассационную жалобу в Верховный суд.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного по жалобе "Опоры России". Ведомство установило, что сервис злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Компании был назначен штраф в размере 1,3 млрд рублей.

В конце августа 2021 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен.

В ноябре апелляция оставила решение первой инстанции в силе. В начале 2022 года отказ поддержал и кассационный суд. В июне это решение поддержал и Верховный суд России.

Компания выплатила назначенный штраф в бюджет в апреле.

Booking.com ФАС Верховный суд России Опора России
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