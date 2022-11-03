Чистая прибыль Booking в III квартале выросла более чем вдвое

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings Inc., которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, в третьем квартале 2022 года увеличилась более чем вдвое, скорректированный показатель и выручка превысили прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,67 млрд, или $41,98 в расчете на акцию, по сравнению с $769 млн, или $18,60 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $53,03 в расчете на акцию.

Квартальная выручка выросла почти на 30%, до $6 млрд, с $4,67 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $49,52 на акцию при выручке в $5,92 млрд.

Общий объем бронирований в минувшем квартале подскочил на 36% и достиг $32,1 млрд в денежном выражении, превысив прогноз в $30,48 млрд. Число забронированных ночей достигло 240 млн и также превзошло прогноз экспертов в 232,8 млн.

В четвертом квартале 2022 года компания ожидает продолжить рост выручки и получить скорректированную EBITDA на уровне $1,4 млрд. Аналитики прогнозируют, что Booking в текущем квартале получит скорректированную прибыль в размере $22,79 на акцию, выручку $3,9 млрд и скорректированную EBITDA - $1,22 млрд.

Акции Booking подорожали на 5,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 25,9% - до $75 млрд.