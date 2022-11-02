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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Песков назвал неквалифицированными судебные претензии британских юристов к ЧВК "Вагнер"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают неквалифицированной постановку вопроса о судебных претензиях к группе "Вагнер".

На просьбу журналистов прокомментировать намерения одной из британских юридических компаний подать иск против группы "Вагнер" из-за ее действий на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании, это частная (компания). А второе – судя по формулировкам, которые вы процитировали, это крайне неквалифицированная постановка вопроса".

"Это абсолютно поверхностное утверждение, поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах", - сказал Песков.

Дмитрий Песков ЧВК Вагнер Великобритания
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