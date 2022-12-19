Володин призвал распространить нормы законов для участников боевых действий на погибших бойцов ЧВК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы нормы действующих законов распространялись и на погибших в зоне боевых действий участников частных военных компаний (ЧВК).

"На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий", - сказал Володин журналистам в понедельник

Он отметил, что "если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью". "По-другому нельзя", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин добавил, что комитет Госдумы по обороне "подготовит соответствующие предложения".

Ранее соответствующий вопрос публично поднимал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.